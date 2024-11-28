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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Порту
Андерлехт - Порту: обзор матча 28 ноября 2024
Андерлехт
28.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
2 : 2
Завершен
Порту
52'
Т. Дегреф
86'
Ф. Амузу
24'
Галено (П)
83'
Ф. Виейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Порту
ГОЛ! 2:2!
Ф. Амузу
Пас отдал
М. Н'Диайе
86'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Л. Дендокер
84'
Замена
N. Engwanda
️️️️
Т. Фоке
84'
83'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Виейра
Пас отдал
Н. Гонсалес
82'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
С. Эустакиу
Замена
А. Дрейер
️️️️
Т. Дегреф
73'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
72'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
С. Эдози
60'
ГОЛ! 1:1!
Т. Дегреф
Пас отдал
М. Ритс
52'
46'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Ж. Мариу
44'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
34'
Желтая карточка
Ж. Мариу
Желтая карточка
М. Н'Диайе
28'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Галено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К)
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
83
Тристан Дегреф
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Порту
94
Самуэл
ВР
99
Диогу Кошта
(К)
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Андерлехт
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
32
Луис Васкес
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-3-1-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
4
Шимич
25
Занка
25
Фоке
83
Дегреф
23
Ритс
18
Дендокер
23
Эдози
9
Дольберг
29
Стройкенс
4-2-1-2-1
94
Самуэл
17
Мариу
18
Перес
6
Отавио
74
Моура
22
Варела
46
Эустакиу
6
Гонсалес
13
Галено
11
Пепе
9
Омородион
25
Фоке
71
71
25
Фоке
23
Эдози
9
Амузу
9
Амузу
23
Эдози
18
Дендокер
16
Версхарен
16
Версхарен
18
Дендокер
83
Дегреф
10
Дрейер
10
Дрейер
83
Дегреф
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
17
Мариу
52
Фернандеш
52
Фернандеш
17
Мариу
46
Эустакиу
20
Виейра
20
Виейра
46
Эустакиу
Остались в запасе
Андерлехт
Порту
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
63
Timon Vanhoutte
ВР
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
86
Родригу Мора
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Андерлехт - Порту
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
16
Офсайды
6
2
Количество передач
409
374
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.41
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог
(Силькеборг)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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