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Расписание матчей
Франция. Кубок
Амьен - Эвиан
Амьен - Эвиан: обзор матча 05 января 2013
Амьен
05.01.2013, суббота, 21:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Эвиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амьен - Эвиан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
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Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок, 1/16 финала
Эвиан
1 : 3
20.01.2016
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Анси
1 : 4
03.01.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвиан
2 : 2
27.10.2015
Лаваль
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Эвиан
3 : 2
25.08.2015
Клермон
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2025.08.11 20:35
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2023.07.05 14:06
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«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы
2023.06.28 14:37
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