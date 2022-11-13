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Расписание матчей
Испания. Кубок
Альсира - Атлетик
Альсира - Атлетик: обзор матча 13 ноября 2022
Альсира
13.11.2022, воскресенье, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Атлетик
16'
А. Беренгер
42'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Альсира - Атлетик
Желтая карточка
R. Lopez
88'
79'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
А. Вильялибре
Замена
L. Mokhevishvili
️️️️
J. Solbes
78'
74'
Желтая карточка
И. Леке
70'
Замена
У. Венцедор
️️️️
А. Эррера
70'
Замена
И. Леке
️️️️
О. де Маркос
65'
Замена
И. Уильямс
️️️️
Н. Уильямс
Замена
J. Zarzo
️️️️
J. Serra
61'
42'
ГОЛ! 0:2!
Н. Уильямс
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Беренгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альсира
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Kaiser
ЦЗ
5
Javier Soler
ЦЗ
7
Juan Carlos Fernández Pitu
ЦП
21
Javi Serra
ЦП
11
Альваро Гомес
ЦП
14
Jordi Mareña
ЦП
0
J. Solbes
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Альсира
8
Lado Mokhevishvili
ЦП
0
R. Lopez
ЦФ
19
Sergio González
ЦФ
0
C. Selfa
ЦФ
10
Javier Zarzo
ЦФ
5
Carlos Moreno
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
2-4-1
45
Андреу
15
5
7
11
Гомес
14
21
0
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
18
де Маркос
26
Мартинес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Весга
21
Эррера
7
Беренгер
10
Уильямс
14
Гарсия
12
Вильялибре
0
8
8
0
21
10
10
21
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
21
Эррера
12
Венцедор
12
Венцедор
21
Эррера
12
Вильялибре
11
Гурусета
11
Гурусета
12
Вильялибре
10
Уильямс
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Уильямс
Остались в запасе
Альсира
Атлетик
0
R. Lopez
ЦФ
19
Sergio González
ЦФ
0
C. Selfa
ЦФ
5
Carlos Moreno
ЦФ
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
0
R. Lopez
ЦФ
19
Sergio González
ЦФ
0
C. Selfa
ЦФ
5
Carlos Moreno
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Альсира - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Альсира
Испания. Кубок, 1 раунд
Альсира
0 : 2
13.11.2022
Атлетик
Испания. Кубок, 1 раунд
Альсира
0 : 1
01.12.2021
Фуэнлабрада
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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