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Расписание матчей
Испания. Кубок
Аликанте - Бетис
Аликанте - Бетис: обзор матча 01 декабря 2021
Аликанте
01.12.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 4
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аликанте - Бетис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аликанте
Испания. Кубок, 1 раунд
Аликанте
0 : 4
01.12.2021
Бетис
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
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1 : 1
21.11.2026
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2 : 1
04.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Бетис
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31.10.2026
Малага
Информация о матче
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