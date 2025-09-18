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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Атлетико Грау - Альянца Универсидад
Атлетико Грау - Альянца Универсидад: обзор матча 18 сентября 2025
Атлетико Грау
18.09.2025, четверг, 23:15
Перу. Лига 1, 9 тур
2 : 0
Завершен
Альянца Универсидад
15'
J. Bolivar
72'
P. De La Cruz
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Грау - Альянца Универсидад
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Aldair Perleche
Замена
Adriel Trelles
️️️️➡️️
Jose Bolivar
90'
+2
Замена
Tomás Sandoval
️️️️➡️️
Рауль Руидиас
87'
Замена
Elsar Rodas
️️️️➡️️
Paulo De La Cruz
87'
Замена
Cesar Vasquez
️️️️➡️️
Neri Bandiera
86'
Желтая карточка
Jose Bolivar
85'
83'
Замена
Diego Saffadi
️️️️➡️️
Jack Durán
ГОЛ! 2:0!
Paulo De La Cruz
Пас отдал
Рауль Руидиас
72'
70'
Замена
Jesús Barco
️️️️➡️️
Omar Vasquez
70'
Замена
Jesus Mendieta
️️️️➡️️
Alexi Edwin Gómez
66'
Желтая карточка
Alexi Edwin Gómez
Замена
Jherson Reyes
️️️️➡️️
Хуан Гарро
60'
46'
Замена
Jack Durán
️️️️➡️️
Joffré Escobar
46'
Замена
Jeremy Canela
️️️️➡️️
Jhon Ibargüen
ГОЛ! 1:0!
Jose Bolivar
Пас отдал
Rafael Guarderas
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Грау
1
Patricio Álvarez
(К)
ВР
28
Jeremy Martin Rostaing
ЦЗ
15
Jose Bolivar
ЦЗ
13
Daniel Franco
ЦЗ
27
Rodrigo Tapia
ЦЗ
88
Diego Soto
ЦП
5
Rafael Guarderas
ЦП
10
Paulo De La Cruz
ЦП
7
Хуан Гарро
ПВ
11
Neri Bandiera
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
Альянца Универсидад
1
Pedro Ynamine
ВР
6
Paolo Fuentes
ЦЗ
33
Otávio Gut
ЦЗ
7
Alexi Edwin Gómez
ЦЗ
6
Jhon Ibargüen
ЦЗ
4
Aldair Perleche
ЦЗ
11
Omar Vasquez
ЦП
88
Edson Aubert
ЦП
10
Marcos Lliuya
ЦП
17
Yorleys Mena
(К)
ЦФ
9
Joffré Escobar
ЦФ
Главный тренер
Пауль Комингес
Атлетико Грау
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
6
Elsar Rodas
ЦЗ
17
Jherson Reyes
ЦЗ
18
Adriel Trelles
ЦП
29
Benjamín García
ЦП
20
Cesar Vasquez
ЦП
9
Tomás Sandoval
ЦФ
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Альянца Универсидад
31
Ítalo Espinoza
ВР
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
3
Benjamín Ampuero
ЦЗ
7
Rick Campodonico
ЦП
28
Jack Durán
ЦП
38
Jorginho Sernaqué
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
23
Jesús Barco
ЦП
24
Diego Saffadi
ЦФ
4-3-1-2
1
28
13
27
15
88
5
10
7
Гарро
9
Руидиас
11
3-2-3-2
1
7
6
4
6
33
11
88
10
9
17
10
6
6
10
7
Гарро
17
17
7
Гарро
15
18
18
15
11
20
20
11
9
Руидиас
9
9
9
Руидиас
7
19
19
7
9
28
28
9
6
20
20
6
11
23
23
11
24
24
Остались в запасе
Атлетико Грау
Альянца Универсидад
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
29
Benjamín García
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Главный тренер
Анхель Комиссо
31
Ítalo Espinoza
ВР
3
Benjamín Ampuero
ЦЗ
7
Rick Campodonico
ЦП
38
Jorginho Sernaqué
ЦП
Главный тренер
Пауль Комингес
Остались в запасе
12
Aarom Fuentes
ВР
6
Francesco Cavagna
ЦЗ
29
Benjamín García
ЦП
24
Yamir Ruidiaz
ЦФ
Остались в запасе
31
Ítalo Espinoza
ВР
3
Benjamín Ampuero
ЦЗ
7
Rick Campodonico
ЦП
38
Jorginho Sernaqué
ЦП
Главный тренер
Анхель Комиссо
Главный тренер
Пауль Комингес
Статистика матча Атлетико Грау - Альянца Универсидад
1
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
22
12
Офсайды
0
2
Количество передач
337
380
Сейвы
4
2
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Информация о матче
Главный судья:
Robin Segura, Peru
Стадион:
Estadio Campeones del 36, Sullana
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Атлетико Грау
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 14 тур
Атлетико Грау
1 : 2
09.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 17 тур
Атлетико Грау
1 : 0
29.05.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 16 тур
Куско
1 : 0
24.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 15 тур
Университарио
0 : 1
16.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 14 тур
Атлетико Грау
1 : 2
09.05.2026
Сьенсиано
Перу. Лига 1, 13 тур
АДТ
1 : 0
02.05.2026
Атлетико Грау
Перу. Лига 1, 19 тур
Альянца Универсидад
3 : 0
23.11.2025
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 18 тур
Альянса Атлетико
2 : 1
09.11.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянца Универсидад
2 : 2
02.11.2025
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
3 : 2
26.10.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянца Универсидад
0 : 0
20.10.2025
АДТ
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