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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Норвегия
Албания - Норвегия: обзор матча 07 июня 2013
Албания
07.06.2013, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 1
Завершен
Норвегия
41'
В. Рама
87'
Т. Хогли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Норвегия
90'
+2
Желтая карточка
Т. Региниуссен
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Э. Булку
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хогли
Пас отдал
Э. Рууд
86'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Р. Йенссен
Замена
Э. Каце
️️️️
Э. Вила
85'
Желтая карточка
М. Баша
83'
Замена
Т. Османи
️️️️
Х. Салихи
77'
Желтая карточка
А. Даллку
72'
70'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
Д. Кинг
46'
Замена
В. Бериша
️️️️
Т. Эльюнусси
ГОЛ! 1:0!
В. Рама
41'
1'
Желтая карточка
Э. Рууд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
0
Адмир Тели
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
10
Эдгар Цани
ЦФ
10
Вальдет Рама
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
5
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Рубен Йенссен
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
5
Илир Бериша
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Армандо Ваюши
ЦП
10
Юрген Гясула
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
6
Рубен Кристиансен
ЛЗ
0
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
3-2-2-3
1
Бериша
0
Даллку
7
Аголли
15
Маврай
0
Булку
0
Тели
11
Вила
8
Баша
18
Салихи
10
Рама
10
Цани
3-2-4-1
1
Ярстейн
5
Хангеланд
14
Рууд
6
Нордтвейт
2
Хогли
4
Региниуссен
9
Браатен
19
Хенриксен
10
Эльюнусси
14
Йенссен
7
Кинг
18
Салихи
0
Османи
0
Османи
18
Салихи
0
Булку
4
Хюсай
4
Хюсай
0
Булку
11
Вила
20
Каце
20
Каце
11
Вила
14
Йенссен
15
Скьельбред
15
Скьельбред
14
Йенссен
10
Эльюнусси
14
Бериша
14
Бериша
10
Эльюнусси
7
Кинг
11
Содерлунд
11
Содерлунд
7
Кинг
Остались в запасе
Албания
Норвегия
21
Армандо Ваюши
ЦП
5
Илир Бериша
ЦЗ
10
Юрген Гясула
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
0
Ренато Арапи
ЦЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
0
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
6
Рубен Кристиансен
ЛЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Эгил Ольсен
Остались в запасе
21
Армандо Ваюши
ЦП
5
Илир Бериша
ЦЗ
10
Юрген Гясула
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
0
Ренато Арапи
ЦЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
11
Аздрен Лулаку
ЦФ
Остались в запасе
0
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
4
Ардиан Гаши
ЦП
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
6
Рубен Кристиансен
ЛЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Эгил Ольсен
Статистика матча Албания - Норвегия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Эйр Албания
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