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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Аль-Джазира - Реал
Аль-Джазира - Реал: обзор матча 13 декабря 2017
Аль-Джазира
13.12.2017, среда, 20:00
Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аль-Джазира - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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01.11.2026
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Испания. Примера, 10 тур
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1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мохаммед бин Зайед Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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