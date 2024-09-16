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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Айн - Аль-Садд
Аль-Айн - Аль-Садд: обзор матча 16 сентября 2024
Аль-Айн
16.09.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 1 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Садд
80'
М. Паласиос
45+1'
А. Афиф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Айн - Аль-Садд
88'
Замена
Х. Аль-Хайдос
️️️️
А. Афиф
87'
Замена
М. Машаал
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 1:1!
М. Паласиос
80'
Замена
М. Санабрия
️️️️
Ф. Кардосо
75'
66'
Замена
Кристо
️️️️
Р. Мухика
65'
Замена
А. Бадр Аль-Язиди
️️️️
Ю. Аталь
49'
Желтая карточка
Р. Мухика
45'
+4
Желтая карточка
П. Мигель
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Афиф
Замена
A. Traoré
️️️️
Я. Надер
30'
16'
Замена
М. Ваад
️️️️
Б. Хухи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
8
Яхья Надер
ОП
38
Ен-Ву Пак
ОП
10
Каку
АП
20
Матиас Паласиос
АП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
8
Гильерме
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
16
Буалем Хухи
ПВ
30
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
14
Sékou Gassama
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Аль-Садд
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
7
Мохаммед Ваад
ОП
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ЦП
14
Мустафа Машаал
ЦП
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
23
A. Hatim
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
4-2-3-1
17
Эйса
77
3
15
Кардосо
15
8
Надер
38
Пак
21
Рахими
8
Аль-Балуши
20
Паласиос
10
Каку
3-2-2-1-2
22
Баршам
20
Аталь
2
Мигель
6
Отавио
4
Камара
8
Урибе
8
Гильерме
5
Салман
16
Хухи
19
Мухика
30
Афиф
15
Кардосо
23
Санабрия
23
Санабрия
15
Кардосо
8
Надер
70
70
8
Надер
16
Хухи
7
Ваад
7
Ваад
16
Хухи
20
Аталь
13
Аль-Язиди
13
Аль-Язиди
20
Аталь
8
Гильерме
14
Машаал
14
Машаал
8
Гильерме
30
Афиф
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
30
Афиф
19
Мухика
17
Кристо
17
Кристо
19
Мухика
Остались в запасе
Аль-Айн
Аль-Садд
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
23
A. Hatim
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Остались в запасе
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
1
Саад Аль-Шиб
ВР
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
23
A. Hatim
ЦФ
15
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Бруну Пинейру
Статистика матча Аль-Айн - Аль-Садд
2
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
7
9
Офсайды
4
1
Количество передач
485
281
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 12 тур
Аль-Ахли
- : -
03.12.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 11 тур
Аль-Вакра
1 : 0
28.11.2026
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Катар. Лига звезд, 10 тур
Аль-Садд
3 : 2
20.11.2026
Лусаил
Катар. Лига звезд, 9 тур
Аль-Садд
3 : 4
08.11.2026
Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Главный судья:
Садулло Гулмуроди
Стадион:
Хазза бин Зайед
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