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Лига Европы 2026/2027
Актобе - Гандзасар
Актобе - Гандзасар: обзор матча 11 июля 2013
Актобе
11.07.2013, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Гандзасар
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Статистика матча Актобе - Гандзасар
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Матчи команд
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
- : -
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Сюник
2 : 1
08.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Гандзасар
1 : 2
16.10.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Ван
2 : 0
10.10.2026
Гандзасар
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