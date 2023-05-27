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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Акрон
Велес - Акрон: обзор матча 27 мая 2023
Велес
27.05.2023, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Акрон
14'
Д. Дибиргаджиев (П)
69'
Н. Салтыков
74'
А. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Акрон
Замена
И. Логуа
️️️️
Л. Герчиков
82'
Замена
Г. Саркисян
️️️️
К. Кертанов
81'
80'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Н. Салтыков
80'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Килин
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Понсе
69'
ГОЛ! 1:1!
Н. Салтыков
64'
Замена
В. Азаров
️️️️
Д. Сагуткин
61'
Желтая карточка
К. Савичев
Замена
Д. Михайленко
️️️️
Е. Песиков
56'
54'
Желтая карточка
Д. Сагуткин
Желтая карточка
Е. Песиков
45'
45'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
37'
Желтая карточка
А. Понсе
25'
Желтая карточка
Е. Песегов
Желтая карточка
В. Кабахидзе
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дибиргаджиев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
17
Самину Абдуллахи
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
76
Тиаго Кунья
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Иван Котельников
ЦП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-1-3-1
96
Кузнецов
13
Почивалин
40
Безчаснюк
63
Никитенков
34
Макеев
17
Абдуллахи
18
Кабахидзе
9
Песиков
18
Кертанов
68
Герчиков
9
Дибиргаджиев
3-1-3-2-1
13
Волков
4
Савичев
58
Зуев
3
Сагуткин
6
Макаров
27
Чудин
7
Песегов
20
Полубояринов
18
Килин
14
Салтыков
9
Понсе
68
Герчиков
7
Логуа
7
Логуа
68
Герчиков
18
Кертанов
99
Саркисян
99
Саркисян
18
Кертанов
9
Песиков
2
Михайленко
2
Михайленко
9
Песиков
3
Сагуткин
99
Азаров
99
Азаров
3
Сагуткин
18
Килин
11
Апеков
11
Апеков
18
Килин
14
Салтыков
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
14
Салтыков
Остались в запасе
Велес
Акрон
17
Иван Котельников
ЦП
76
Тиаго Кунья
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
Главный тренер
Артем Куликов
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
17
Иван Котельников
ЦП
76
Тиаго Кунья
ЛВ
13
Петр Косаревский
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
95
Аюб Бацуев
ОП
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Велес - Акрон
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Евгений Синявский (Ярославль)
Резервный судья:
Александр Сединкин (Омск)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Авангард
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