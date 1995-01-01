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    Тиаго Кунья

    #76 | Нападающий
    Имя Тиаго
    Фамилия Кунья
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 января 2000 (23 года)
    Рост 172
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