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Тиаго Кунья
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Спецпроект
Месси сбил Антонеллу на велосипеде? Гризманн не уехал в АПЛ по совету жены? Угадайте факты из личной жизни футболистов
21:28
«Зенит» и сборная России сыграли вничью (1:1) в ретроматче на «Газпром Арене»
1
20:55
Испания – Италия: стартовые составы на 1/2 финала Лиги наций
20:16
Медведев: «Зенит» мог бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер»
21
20:08
Мбаппе: «Моя цель – остаться в «ПСЖ», это единственный вариант»
1
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Все новости
21:22
«Наполи» выкупил Симеоне за 12 миллионов
21:14
Медведев объяснил, почему Адвокат не смог приехать на ретроматч «Зенита» и сборной России
20:44
Семин рассказал, что ему не понравилось в новом формате Fonbet Кубка России
20:32
Мората получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
19:58
ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева из клуба
19:47
«Валенсия» продлила контракт с главным тренером, несмотря на финиш команды в двух очках от зоны вылета
19:35
Товарищеский матч. Молодежная сборная России разгромно проиграла Белоруссии (1:5)
4
19:23
Помощник Гвардиолы может возглавить «Лестер»
19:00
Винисиус назначен главой комитета ФИФА по борьбе с расизмом
3
18:56
Беллингем объяснил, почему перешел в «Реал»: «Я не думал о деньгах»
2
18:40
В «Оренбурге» сообщили, что Личка решил уйти из клуба
1
18:35
Стартовые составы «Зенита» и сборной России на ретроматч: петербуржцев тренирует Медведев
1
18:22
«Ростов» продлил контракт с футболистом, который выступает за клуб с 2011 года
18:10
«ПСЖ» нашел замену Месси в «Ливерпуле»: президент клуба встретился с форвардом
18:00
Лайв
Литвинов – в «Сочи», Беллингем – в «Реале». LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»
3
17:59
Два клуба Бундеслиги включились в борьбу за Сперцяна
4
17:50
Хавбек «Спортинга» объявил о переходе в европейский топ-клуб
17:40
Видео
Месси забил самый быстрый гол в карьере
1
17:24
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Месси дал автограф судье в перерыве матча Аргентина – Австралия
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17:02
Товарищеский матч. Аргентина победила Австралию (2:0) благодаря голу Месси
16:55
В «Спартаке» отреагировали на разрыв крестов у Тавареша
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16:49
Бывший судья РПЛ Егоров назначен гендиректором «Уфы» вместо Газизова
2
16:40
Игнатьев близок к переходу из «Локомотива» в «Сочи»
6
16:25
Экс-тренер юношеской сборной рассказал, как Россия упустила Сперцяна
2
16:04
Лига Ставок – официальный букмекер Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего»
15:59
Федотов раскрыл феномен Акинфеева
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15:55
Агент Медины прокомментировал возможный переход игрока из ЦСКА в «Спартак»
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Тиаго Кунья
Тиаго Кунья
#76 | Нападающий
Имя
Тиаго
Фамилия
Кунья
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
17 января 2000 (23 года)
Рост
172
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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