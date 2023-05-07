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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Волга
Акрон - Волга: обзор матча 07 мая 2023
Акрон
07.05.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Волга
28'
Р. Апеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Волга
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кутин
86'
Замена
А. Герюгов
️️️️
Г. Биток Стефен
Замена
Д. Сагуткин
️️️️
А. Мацукатов
83'
76'
Замена
Аллеф
️️️️
Б. Билалов
74'
Замена
Р. Махмутов
️️️️
И. Кубышкин
74'
Замена
Е. Воронин
️️️️
В. Марухин
Желтая карточка
Н. Салтыков
73'
68'
Желтая карточка
И. Кубышкин
Замена
Н. Салтыков
️️️️
А. Эльдарушев
65'
Замена
А. Килин
️️️️
Р. Апеков
65'
Замена
А. Понсе
️️️️
В. Азаров
65'
ГОЛ! 1:0!
Р. Апеков
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Волга
1
Андрей Климович
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
87
Герман Паскин
АП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Момо Туре
ЦФ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Акрон
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Волков
5
Ходжаниязов
58
Зуев
90
Шакуро
4
Савичев
6
Макаров
27
Чудин
15
Мацукатов
11
Апеков
99
Азаров
11
Эльдарушев
4-1-3-2
1
Климович
5
Кутин
4
Дашаев
15
Данилкин
13
Стефен
13
Кубышкин
87
Паскин
10
Кирсанов
12
Марухин
9
Билалов
11
Туре
15
Мацукатов
3
Сагуткин
3
Сагуткин
15
Мацукатов
11
Эльдарушев
14
Салтыков
14
Салтыков
11
Эльдарушев
11
Апеков
18
Килин
18
Килин
11
Апеков
99
Азаров
9
Понсе
9
Понсе
99
Азаров
13
Стефен
7
Герюгов
7
Герюгов
13
Стефен
13
Кубышкин
23
Махмутов
23
Махмутов
13
Кубышкин
12
Марухин
37
Воронин
37
Воронин
12
Марухин
9
Билалов
33
Аллеф
33
Аллеф
9
Билалов
Остались в запасе
Акрон
Волга
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Семен Морозов
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Акрон - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Виктор Медведев (Москва)
Денис Мирошник (Ставрополь)
Резервный судья:
Артем Катайкин (Самара)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
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