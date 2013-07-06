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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Тироль - Ахмат
Тироль - Ахмат: обзор матча 06 июля 2013
Тироль
06.07.2013, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тироль - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
- : -
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Тироль
1 : 2
10.10.2026
Рид
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
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