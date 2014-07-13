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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Нюрнберг - Ахмат
Нюрнберг - Ахмат: обзор матча 13 июля 2014
Нюрнберг
13.07.2014, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нюрнберг - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
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2 : 0
07.11.2026
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Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
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5 : 2
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0 : 1
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
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07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
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0 : 0
27.10.2026
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0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
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