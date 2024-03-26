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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индия - Афганистан
Индия - Афганистан: обзор матча 26 марта 2024
Индия
26.03.2024, вторник, 16:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Афганистан
38'
С. Чхетри (П)
70'
Р. Акбари
88'
S. Mukhammad (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индия - Афганистан
Желтая карточка
В. Партап Сингх
90'
+6
88'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
S. Mukhammad
Желтая карточка
Г. Сингх Сандху
87'
Замена
В. Партап Сингх
️️️️
J. Singh
85'
70'
ГОЛ! 1:1!
Р. Акбари
Замена
Н. Махеш Сингх
️️️️
Л. Колако
68'
Замена
А. Тхапа
️️️️
Б. Фернандес
68'
Замена
Л. Чхангте
️️️️
С. Чхетри
68'
65'
Замена
F. Sadat
️️️️
O. Popalzay
Желтая карточка
Р. Бхеке
43'
Желтая карточка
С. Босе
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Чхетри
38'
Желтая карточка
Б. Фернандес
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индия
1
Гурприт Сингх Сандху
ВР
3
Субхасиш Босе
ЛЗ
4
Anwar Ali
ЦЗ
2
Рахул Бхеке
ПЗ
27
Нихил Пужари
ПЗ
8
Апуя
ЦП
25
Jeakson Singh
ЦП
16
Брэндон Фернандес
АП
11
Сунил Чхетри
ЦФ
75
Листон Колако
ЦФ
9
Манвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Афганистан
1
Ovays Azizi
ВР
4
Mahboob Hanifi
ЦЗ
4
Zohib Islam Amiri
ЦЗ
10
Jabar Sharza
ЦП
11
Taufee Skandari
ЦП
19
Omid Popalzay
ЦП
21
Sharif Mukhammad
ЦП
8
Рахмат Акбари
ЦП
6
Habibulla Askar
ЦП
14
Zelfy Nazary
ЦП
7
Mosawer Ahadi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Индия
23
Амриндер Сингх
ВР
1
Вишал Кайтх
ВР
6
Акаш Мишра
ЛЗ
3
Jay Gupta
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
3
Наорем Махеш Сингх
ЛВ
18
Дипак Тангри
ОП
8
Суреш Сингх
ОП
7
Анирудх Тхапа
ЦП
14
Викрам Партап Сингх
ПВ
7
Лаллианзуала Чхангте
ПВ
Афганистан
22
Golali Rahimi
ВР
23
Faisal Saeed
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
9
Sayed Fatemi
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
9
Balal Arezou
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
9
Omid Musawi
ЦФ
20
Fareed Sadat
ЦФ
4-2-1-3
1
Сингх Сандху
3
Босе
2
Бхеке
4
27
Пужари
8
Апуя
25
16
Фернандес
9
Сингх
75
Колако
11
Чхетри
2-5-2-1
1
4
4
19
8
Акбари
6
14
21
10
11
7
16
Фернандес
7
Тхапа
7
Тхапа
16
Фернандес
75
Колако
3
Сингх
3
Сингх
75
Колако
25
14
Партап Сингх
14
Партап Сингх
25
11
Чхетри
7
Чхангте
7
Чхангте
11
Чхетри
19
20
20
19
Остались в запасе
Индия
Афганистан
23
Амриндер Сингх
ВР
1
Вишал Кайтх
ВР
6
Акаш Мишра
ЛЗ
3
Jay Gupta
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
18
Дипак Тангри
ОП
8
Суреш Сингх
ОП
Главный тренер
Игор Штимац
22
Golali Rahimi
ВР
23
Faisal Saeed
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
9
Sayed Fatemi
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
9
Balal Arezou
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
9
Omid Musawi
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Остались в запасе
23
Амриндер Сингх
ВР
1
Вишал Кайтх
ВР
6
Акаш Мишра
ЛЗ
3
Jay Gupta
ЦЗ
5
Мехтаб Сингх
ЦЗ
18
Дипак Тангри
ОП
8
Суреш Сингх
ОП
Остались в запасе
22
Golali Rahimi
ВР
23
Faisal Saeed
ВР
18
Jamshed Asekzai
ЦЗ
9
Sayed Fatemi
ЦП
2
Siar Sadat
ЦП
9
Balal Arezou
ЦФ
13
Sayeed Hussaini
ЦФ
9
Omid Musawi
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Главный тренер
Винченцо Альберто Аннезе
Статистика матча Индия - Афганистан
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 1
01.06.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сирия
5 : 1
31.03.2026
Афганистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Посещаемость:
8932
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