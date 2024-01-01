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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Уимблдон
Форест Грин - Уимблдон: обзор матча 01 января 2024
Форест Грин
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Уимблдон
4'
M. Stevens
12'
А. Аль-Хамади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Уимблдон
Замена
Ф. Дабо
️️️️
K. McAllister
90'
Желтая карточка
К. Джонс
81'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
M. Stevens
73'
Замена
Р. Браун
️️️️
Ч. МакКэн
73'
73'
Замена
J. Neufville
️️️️
Д. Дэвисон
61'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
60'
Замена
Д. Тилли
️️️️
К. Лемоней-Эванс
Замена
Д. Джонсон
️️️️
J. Moore-Taylor
46'
37'
Желтая карточка
Д. Дэвисон
19'
Желтая карточка
H. Biler
12'
ГОЛ! 1:1!
А. Аль-Хамади
Пас отдал
К. Лемоней-Эванс
ГОЛ! 1:0!
M. Stevens
Пас отдал
K. McAllister
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
28
Каллум Джонс
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
7
Kyle McAllister
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
26
Jack Currie
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
20
Alfie Bendle
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
7
Гарри Пелл
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
2-1-2-5
12
Дэниэльс
3
5
Иннис
8
МакКэн
28
Джонс
16
14
15
3
39
Мортон
7
4-2-1-3
1
Басс
6
31
2
26
23
Ривс
8
Литтл
24
Лемоней-Эванс
13
Дэвисон
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
15
4
Джонсон
4
Джонсон
15
7
25
Дабо
25
Дабо
7
8
МакКэн
10
Браун
10
Браун
8
МакКэн
14
9
Тэйлор
9
Тэйлор
14
13
Дэвисон
7
7
13
Дэвисон
24
Лемоней-Эванс
7
Тилли
7
Тилли
24
Лемоней-Эванс
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
Остались в запасе
Форест Грин
Уимблдон
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Форест Грин - Уимблдон
1
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
9
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
362
422
Сейвы
3
2
Точность передач %
63
70
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Новости команд
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Форест Грин
Уимблдон
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
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