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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Уимблдон
Челси - Уимблдон: обзор матча 30 августа 2023
Челси
30.08.2023, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Уимблдон
45+1'
Н. Мадуэке (П)
72'
Э. Фернандес
19'
Д. Тилли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Уимблдон
Желтая карточка
Я. Матсен
88'
88'
Замена
️️️️
Д. Тилли
Замена
М. Кайседо
️️️️
Н. Мадуэке
81'
78'
Замена
О. Бугиль
️️️️
Г. Пелл
78'
Замена
A. Sasu
️️️️
J. Neufville
ГОЛ! 2:1!
Э. Фернандес
72'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Берстоу
65'
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Колуилл
65'
56'
Замена
L. Brown
️️️️
A. Pearce
56'
Замена
А. Аль-Хамади
️️️️
Д. Дэвисон
51'
Желтая карточка
Г. Пелл
47'
Желтая карточка
A. Pearce
Замена
Н. Джексон
️️️️
Д. Морейра
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Мадуэке
45'
+1
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тилли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
22
Диегу Морейра
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
27
Morgan Williams
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
26
Ише Самуэльс-Смит
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
3-3-1-2-1
97
Санчес
5
Дисаси
6
Хамфрис
6
Колуилл
22
Матсен
18
Угочукву
17
Кукурелья
8
Галлахер
22
Морейра
20
Мадуэке
48
Берстоу
4-3-3
1
Басс
6
31
15
33
6
7
27
13
Дэвисон
7
Тилли
7
Пелл
48
Берстоу
17
Фернандес
17
Фернандес
48
Берстоу
6
Колуилл
27
Густо
27
Густо
6
Колуилл
20
Мадуэке
25
Кайседо
25
Кайседо
20
Мадуэке
22
Морейра
11
Джексон
11
Джексон
22
Морейра
7
29
29
7
15
3
3
15
13
Дэвисон
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
13
Дэвисон
7
Пелл
9
Бугиль
9
Бугиль
7
Пелл
Остались в запасе
Челси
Уимблдон
1
Джордже Петрович
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
26
Ише Самуэльс-Смит
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
26
Ише Самуэльс-Смит
ЦЗ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
25
Ethan Sutcliffe
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Челси - Уимблдон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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