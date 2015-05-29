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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аделаида Юнайтед - Вильярреал
Аделаида Юнайтед - Вильярреал: обзор матча 29 мая 2015
Аделаида Юнайтед
29.05.2015, пятница, 13:00
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аделаида Юнайтед - Вильярреал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 25 тур
Аделаида Юнайтед
3 : 1
19.04.2026
Макартур
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
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Вильярреал
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