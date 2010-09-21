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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Аяччо - Гавр
Аяччо - Гавр: обзор матча 21 сентября 2010
Аяччо
21.09.2010, вторник, 22:00
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Гавр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аяччо - Гавр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
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25.04.2025
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18.04.2025
По
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0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
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4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
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