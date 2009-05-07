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Расписание матчей
Гамбург - Вердер
Гамбург - Вердер: обзор матча 07 мая 2009
Гамбург
07.05.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Вердер
14'
И. Олич
87'
И. Олич
30'
Диего
70'
К. Писарро
85'
О. Бауманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Гамбург - Вердер
+2
Желтая карточка
У. Алмейда
Замена
П. Нимайер
️️️️
К. Писарро
ГОЛ! 2:3!
И. Олич
Пас отдал
Д. Питройпа
ГОЛ! 1:3!
О. Бауманн
Пас отдал
У. Алмейда
Замена
Д. Аого
️️️️
М. Янсен
Замена
К. Бенджамин
️️️️
А. Силва
ГОЛ! 1:2!
К. Писарро
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Г. Демель
Замена
У. Алмейда
️️️️
М. Розенберг
Замена
С. Предль
️️️️
П. Мертезакер
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 1:1!
Диего
Пас отдал
К. Писарро
ГОЛ! 1:0!
И. Олич
Пас отдал
Й. Матейсен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
7
Марсель Янсен
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
2
Алекс Силва
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Вердер
1
Тим Визе
ВР
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
10
Месут Озил
АП
10
Диего
АП
0
Торстен Фрингс
ПП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
29
Тимоти Атуба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
4-4-2
1
Рост
7
Янсен
4
Матейсен
0
Гравгорд
55
Демель
15
Троховски
14
Яролим
2
Силва
11
Питройпа
33
Петрич
40
Олич
4-1-2-2
1
Визе
8
Фритц
4
Мертезакер
27
Налдо
17
Бениш
0
Фрингс
10
Озил
10
Диего
9
Розенберг
14
Писарро
55
Демель
17
Боатенг
17
Боатенг
55
Демель
7
Янсен
3
Аого
3
Аого
7
Янсен
2
Силва
20
Бенджамин
20
Бенджамин
2
Силва
4
Мертезакер
4
Предль
4
Предль
4
Мертезакер
14
Писарро
18
Нимайер
18
Нимайер
14
Писарро
9
Розенберг
9
Алмейда
9
Алмейда
9
Розенберг
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
29
Тимоти Атуба
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Главный тренер
Мартин Йол
1
Себастьян Милиц
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
29
Тимоти Атуба
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Гамбург - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Данни Хуэнс (оба - Бельгия)
Делегат:
Адриан Титкомб (Англия)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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