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Расписание матчей
Вердер - Гамбург
Вердер - Гамбург: обзор матча 30 апреля 2009
Вердер
30.04.2009, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Гамбург
29'
П. Троховски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вердер - Гамбург
+1
Замена
Т. Торун
️️️️
И. Олич
Замена
С. Предль
️️️️
К. Фритц
Замена
К. Бенджамин
️️️️
Д. Аого
Замена
Д. Боатенг
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Замена
М. Розенберг
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
А. Циолис
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 0:1!
П. Троховски
Пас отдал
Г. Демель
Желтая карточка
Д. Аого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ЦП
10
Диего
АП
10
Месут Озил
АП
6
Александрос Циолис
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
0
Микаэль Гравгорд
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
15
Петр Троховски
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
2
Алекс Силва
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Вердер
1
Оливер Бауманн
ВР
1
Себастьян Милиц
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
11
Юрица Враньеш
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-2-2
1
Визе
17
Бениш
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Циолис
10
Озил
10
Диего
14
Писарро
9
Алмейда
4-4-2
1
Рост
55
Демель
0
Гравгорд
4
Матейсен
3
Аого
11
Питройпа
14
Яролим
2
Силва
15
Троховски
34
Герреро
40
Олич
8
Фритц
4
Предль
4
Предль
8
Фритц
9
Алмейда
9
Розенберг
9
Розенберг
9
Алмейда
2
Силва
17
Боатенг
17
Боатенг
2
Силва
3
Аого
20
Бенджамин
20
Бенджамин
3
Аого
40
Олич
8
Торун
8
Торун
40
Олич
Остались в запасе
Вердер
Гамбург
11
Юрица Враньеш
ЦП
1
Оливер Бауманн
ВР
1
Себастьян Милиц
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
8
Марсель Ндженг
ЦП
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Остались в запасе
11
Юрица Враньеш
ЦП
1
Оливер Бауманн
ВР
1
Себастьян Милиц
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
4
Бастиан Райнхардт
ЦЗ
1
Вольфганг Хесль
ВР
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Вердер - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Филип Шарп (оба - Англия)
Делегат:
Трюгве Борне (Норвегия)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:40 (прямая)
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