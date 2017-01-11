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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Депортиво
Алавес - Депортиво: обзор матча 11 января 2017
Алавес
11.01.2017, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Депортиво
45'
Э. Мендес
62'
А. Аррибас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Алавес - Депортиво
90'
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
В. Лагвардия
90'
Замена
Г. Токеро
️️️️
Н. Крстичич
88'
Замена
В. Лагвардия
️️️️
Э. Мендес
82'
Желтая карточка
Э. Мендес
81'
81'
Замена
О. Пинчи
️️️️
П. Москера
62'
ГОЛ! 1:1!
А. Аррибас
60'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
М. Морено
Замена
К. Фемения
️️️️
А. Катай
56'
54'
Замена
Гильерме
️️️️
С. Боргес
Вторая желтая
Т. Эрнандес
47'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мендес
45'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
40'
Желтая карточка
Д. Торрес
35'
Желтая карточка
А. Пантич
28'
16'
Желтая карточка
Б. Валле Балонга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
16
Даниэль Торрес
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Педро Москера
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
28
Оскар Пинчи
ЦП
8
Гильерме
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-4-1-1
13
Ортола
19
Эрнандес
2
Пантич
4
Алексис
2
Вигарай
7
Мендес
14
Льоренте
7
Крстичич
16
Торрес
10
Катай
9
Сантос
3-3-2-2
23
Рубен
14
Аррибас
26
Сидней
16
Луизиньо
5
Боргес
24
Хуанфран
5
Москера
21
Морено
8
Чолак
13
Хоселу
19
Валле Балонга
10
Катай
17
Фемения
17
Фемения
10
Катай
7
Мендес
5
Лагвардия
5
Лагвардия
7
Мендес
7
Крстичич
23
Токеро
23
Токеро
7
Крстичич
5
Москера
28
Пинчи
28
Пинчи
5
Москера
5
Боргес
8
Гильерме
8
Гильерме
5
Боргес
21
Морено
7
Андоне
7
Андоне
21
Морено
Остались в запасе
Алавес
Депортиво
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Алавес - Депортиво
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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