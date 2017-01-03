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Расписание матчей
Испания. Кубок
Депортиво - Алавес
Депортиво - Алавес: обзор матча 03 января 2017
Депортиво
03.01.2017, вторник, 23:15
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Алавес
73'
Б. Гама
90'
Хоселу
3'
К. Сантос
45'
Э. Мендес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Депортиво - Алавес
Желтая карточка
Хоселу
90'
ГОЛ! 2:2!
Хоселу
90'
88'
Замена
Д. Торрес
️️️️
Н. Крстичич
Желтая карточка
Б. Гама
87'
76'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Катай
ГОЛ! 1:2!
Б. Гама
73'
72'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
В. Камараса
Замена
Б. Валле Балонга
️️️️
М. Морено
72'
Желтая карточка
Луизиньо
71'
64'
Желтая карточка
Н. Крстичич
Замена
Гильерме
️️️️
С. Боргес
61'
54'
Желтая карточка
Э. Мендес
45'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Мендес
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
23
Рубен
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
5
Педро Москера
ПП
21
Марлос Морено
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Алавес
13
Адриан Ортола
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Виктор Камараса
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
3-4-2-1
23
Рубен
16
Луизиньо
14
Аррибас
6
Альбентоса
5
Боргес
24
Хуанфран
16
Гама
5
Москера
8
Чолак
21
Морено
13
Хоселу
4-3-2-1
13
Ортола
17
Фемения
5
Лагвардия
3
Феддаль
19
Эрнандес
7
Мендес
7
Крстичич
14
Льоренте
6
Камараса
10
Катай
9
Сантос
5
Боргес
8
Гильерме
8
Гильерме
5
Боргес
21
Морено
19
Валле Балонга
19
Валле Балонга
21
Морено
6
Камараса
15
Гарсия
15
Гарсия
6
Камараса
7
Крстичич
16
Торрес
16
Торрес
7
Крстичич
10
Катай
11
Гомес
11
Гомес
10
Катай
Остались в запасе
Депортиво
Алавес
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Депортиво - Алавес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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