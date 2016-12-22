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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Расинг
Атлетик - Расинг: обзор матча 22 декабря 2016
Атлетик
22.12.2016, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетик - Расинг
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
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4 : 0
25.10.2026
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Леванте
3 : 1
21.10.2026
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0 : 0
17.10.2026
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Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
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2 : 2
11.10.2026
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Информация о матче
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