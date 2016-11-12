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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Хетафе
Химнастик - Хетафе: обзор матча 12 ноября 2016
Химнастик
12.11.2016, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 14 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
20'
Х. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Хетафе
90'
Желтая карточка
Ф. Молинеро
76'
Желтая карточка
М. Ласен
45'
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Форлин
ГОЛ! 1:0!
Х. Муньис
20'
Начало матча
Статистика матча Химнастик - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
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Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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