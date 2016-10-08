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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Химнастик
Эльче - Химнастик: обзор матча 08 октября 2016
Эльче
08.10.2016, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 9 тур
4 : 4
Завершен
Химнастик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Химнастик
61'
Желтая карточка
В. Заибо
Начало матча
Статистика матча Эльче - Химнастик
5
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
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0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
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Испания. Кубок, 1/64 финала
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2 : 0
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Химнастик
0 : 1
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Уэска
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1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
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0 : 0
01.11.2023
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Испания. Кубок, 1/16 финала
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05.01.2023
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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