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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Лидс
Барнсли - Лидс: обзор матча 21 января 2017
Барнсли
21.01.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 2
Завершен
Лидс
45'
Т. Брэдшоу
48'
Р. Кент
54'
К. Хурихейн
18'
К. Вуд
68'
К. Вуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Лидс
Замена
Р. Уильямс
️️️️
А. Армстронг
90'
+4
84'
Замена
С. Даллас
️️️️
Л. Бридкатт
Желтая карточка
А. Армстронг
82'
Замена
А. Хэммилл
️️️️
Т. Брэдшоу
78'
Желтая карточка
Д. Сковен
69'
68'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Вуд
Желтая карточка
М. Уоткинс
65'
58'
Замена
Ю. О'Кейн
️️️️
Р. Виейра
57'
Желтая карточка
К. Бартли
ГОЛ! 3:1!
К. Хурихейн
Пас отдал
Д. Сковен
54'
53'
Желтая карточка
К. Руф
ГОЛ! 2:1!
Р. Кент
Пас отдал
М. Уоткинс
48'
ГОЛ! 1:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
А. Армстронг
45'
Желтая карточка
К. Хурихейн
21'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
4
Джош Сковен
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
10
Адам Армстронг
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Лиам Бридкатт
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
3-3-1-2
17
Дэвис
5
МакДональд
4
Робертс
14
Бри
4
Сковен
14
Хурихейн
23
Уоткинс
77
Кент
9
Брэдшоу
10
Армстронг
4-2-1-3
31
Грин
28
Берарди
5
Бартли
12
Эйлинг
2
Койл
23
Бридкатт
14
Виейра
19
Эрнандес
15
Дукара
9
Вуд
7
Руф
10
Армстронг
7
Уильямс
7
Уильямс
10
Армстронг
9
Брэдшоу
7
Хэммилл
7
Хэммилл
9
Брэдшоу
23
Бридкатт
15
Даллас
15
Даллас
23
Бридкатт
14
Виейра
32
О'Кейн
32
О'Кейн
14
Виейра
Остались в запасе
Барнсли
Лидс
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Стефан Пэйн
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Барнсли - Лидс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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