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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Лидс
Дерби Каунти - Лидс: обзор матча 15 октября 2016
Дерби Каунти
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
56'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Лидс
Замена
К. Бэйрд
️️️️
У. Хьюз
84'
82'
Замена
М. Антонссон
️️️️
К. Вуд
80'
Замена
М. Гримес
️️️️
А. Моуатт
Замена
К. Брайсон
️️️️
Д. Баттерфилд
75'
Желтая карточка
Б. Джонсон
72'
59'
Замена
К. Руф
️️️️
Х. Сако
ГОЛ! 1:0!
Д. Расселл
56'
Замена
Д. Расселл
️️️️
И. Анья
52'
Желтая карточка
У. Хьюз
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
21
Икечи Анья
ЛФ
11
Матей Выдра
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-3-3
33
Карсон
3
Лоу
36
Кио
15
Пирс
29
Кристи
19
Баттерфилд
19
Хьюз
4
Джонсон
21
Анья
11
Выдра
10
Инс
4-1-2-1-2
31
Грин
18
Тэйлор
5
Бартли
18
Янссон
12
Эйлинг
27
Филлипс
32
О'Кейн
20
Моуатт
19
Эрнандес
9
Вуд
9
Сако
19
Хьюз
22
Бэйрд
22
Бэйрд
19
Хьюз
21
Анья
77
Расселл
77
Расселл
21
Анья
19
Баттерфилд
7
Брайсон
7
Брайсон
19
Баттерфилд
9
Сако
7
Руф
7
Руф
9
Сако
20
Моуатт
6
Гримес
6
Гримес
20
Моуатт
9
Вуд
23
Антонссон
23
Антонссон
9
Вуд
Остались в запасе
Дерби Каунти
Лидс
1
Джонатан Митчелл
ВР
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Дерби Каунти - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Прайд Парк
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