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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Барнсли
Лидс - Барнсли: обзор матча 01 октября 2016
Лидс
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
36'
К. Бартли
54'
П. Эрнандес
70'
Ч. Тэйлор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Барнсли
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
90'
+1
Замена
Р. Виейра
️️️️
С. Даллас
89'
Замена
К. Руф
️️️️
П. Эрнандес
84'
82'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Р. Кент
Замена
М. Антонссон
️️️️
Х. Сако
75'
70'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ч. Тэйлор
65'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
А. Армстронг
ГОЛ! 2:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Ю. О'Кейн
54'
ГОЛ! 1:0!
К. Бартли
Пас отдал
П. Эрнандес
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
32
Юнан О'Кейн
ПП
9
Хади Сако
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
42
Коул Кпекава
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Адам Хэммилл
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Грин
18
Янссон
12
Эйлинг
18
Тэйлор
5
Бартли
27
Филлипс
15
Даллас
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
9
Сако
4-3-1-2
17
Дэвис
5
МакДональд
4
Робертс
17
Идом
42
Кпекава
7
Хэммилл
14
Хурихейн
4
Сковен
77
Кент
11
Уиннелл
10
Армстронг
19
Эрнандес
7
Руф
7
Руф
19
Эрнандес
15
Даллас
14
Виейра
14
Виейра
15
Даллас
9
Сако
23
Антонссон
23
Антонссон
9
Сако
10
Армстронг
23
Уоткинс
23
Уоткинс
10
Армстронг
77
Кент
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
77
Кент
Остались в запасе
Лидс
Барнсли
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Лидс - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Элланд Роад
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