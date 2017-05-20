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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Виктория
Зброевка - Виктория: обзор матча 20 мая 2017
Зброевка
20.05.2017, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зброевка - Виктория
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
- : -
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Зброевка
0 : 0
10.10.2026
Яблонец
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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