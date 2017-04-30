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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Яблонец
Славия - Яблонец: обзор матча 30 апреля 2017
Славия
30.04.2017, воскресенье, 18:30
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Яблонец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Славия - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
- : -
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Лига конференций, 2 тур
Яблонец
0 : 0
22.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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