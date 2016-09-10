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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Гамильтон Академикал
Хартс - Гамильтон Академикал: обзор матча 10 сентября 2016
Хартс
10.09.2016, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Гамильтон Академикал
69'
Д. Уокер
81'
Д. Уокер (П)
90'
С. Николсон
50'
А. Кроуфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Гамильтон Академикал
ГОЛ! 3:1!
С. Николсон
90'
Желтая карточка
К. Патерсон
87'
81'
Желтая карточка
Д. Имрай
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Уокер
81'
Замена
Д. МакГи
️️️️
Т. Уотт
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уокер
69'
Замена
С. Николсон
️️️️
А. Джум
62'
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Кроуфорд
Желтая карточка
Т. Уотт
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
32
Джек Хэмилтон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
23
Файкал Реррас
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
23
Перри Китчен
ЦП
21
Дон Коуви
ЦП
16
Арно Джум
ПП
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Гамильтон Академикал
21
Али Кроуфорд
ЛП
22
Даррен Лион
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
6
Грант Гиллеспай
ПП
7
Дуги Имрай
ПП
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Хартс
22
Джордан МакГи
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
8
Принс Буабен
ЦП
Гамильтон Академикал
27
Иммон Брофи
ЦФ
3-3-1-1
32
Хэмилтон
4
Суттар
23
Реррас
13
Патерсон
23
Китчен
21
Коуви
16
Джум
7
Уокер
32
Уотт
5
7
Имрай
6
Гиллеспай
22
Лион
5
Доэрти
21
Кроуфорд
16
Джум
19
Николсон
19
Николсон
16
Джум
32
Уотт
22
МакГи
22
МакГи
32
Уотт
Остались в запасе
Хартс
Гамильтон Академикал
8
Принс Буабен
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Остались в запасе
8
Принс Буабен
ЦП
Остались в запасе
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Мартин Кэннинг
Статистика матча Хартс - Гамильтон Академикал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Фалкирк
3 : 1
02.05.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Гамильтон Академикал
0 : 3
26.04.2025
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Гамильтон Академикал
0 : 0
19.04.2025
Куинз Парк
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Партик Тисл
1 : 2
12.04.2025
Гамильтон Академикал
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Данфермлайн
0 : 1
05.04.2025
Гамильтон Академикал
Информация о матче
Стадион:
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