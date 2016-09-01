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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Южная Корея - Китай
Южная Корея - Китай: обзор матча 01 сентября 2016
Южная Корея
01.09.2016, четверг, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
3 : 2
Завершен
Китай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Южная Корея - Китай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
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