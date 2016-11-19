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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантепспор - Коньяспор
Газиантепспор - Коньяспор: обзор матча 19 ноября 2016
Газиантепспор
19.11.2016, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
0 : 3
Завершен
Коньяспор
76'
А. Хаджиахметович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантепспор - Коньяспор
84'
Замена
М. Кибонг Мбамба
️️️️
Д. Милошевич
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Хаджиахметович
Замена
А. Путило
️️️️
М. Илдиз
46'
Желтая карточка
М. Илдиз
27'
16'
Желтая карточка
В. Финдикли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантепспор
3
Эльяза Сюме
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
5
Абдулкадир Каяли
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мутлу Топджу
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Газиантепспор
77
Муса Низам
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
Коньяспор
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
3-3-2
3
Сюме
26
Ярдымджи
27
Райторал
20
Илдиз
5
Каяли
26
Коларж
9
Гилас
12
Ларссон
3-2-1-1
1
Киринтили
42
Саинер
2
Финдикли
4
Туран
89
Скубич
8
Камдали
27
Милошевич
9
Рангелов
20
Илдиз
14
Путило
14
Путило
20
Илдиз
27
Милошевич
14
Мбамба
14
Мбамба
27
Милошевич
Остались в запасе
Газиантепспор
Коньяспор
77
Муса Низам
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
Главный тренер
Мутлу Топджу
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
77
Муса Низам
ЦЗ
17
Эмре Нефиз
ЦП
Остались в запасе
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Мутлу Топджу
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Газиантепспор - Коньяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Камил Очак
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