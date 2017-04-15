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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Фрайбург
РБ Лейпциг - Фрайбург: обзор матча 15 апреля 2017
РБ Лейпциг
15.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
36'
Ю. Поульсен
42'
Т. Вернер
51'
Н. Кейта
90'
Д. Демме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Фрайбург
ГОЛ! 4:0!
Д. Демме
Пас отдал
Т. Вернер
90'
80'
Замена
П. Штенцель
️️️️
А. Абраши
Замена
О. Бурк
️️️️
Ю. Поульсен
78'
75'
Желтая карточка
Л. Кюблер
Замена
Д. Кайзер
️️️️
М. Забитцер
70'
68'
Желтая карточка
Я. Хаберер
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Н. Кейта
56'
ГОЛ! 3:0!
Н. Кейта
51'
45'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
К. Геде
45'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ю. Шустер
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Ю. Поульсен
42'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Э. Форсберг
36'
Желтая карточка
Н. Кейта
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
5
Комппер
13
Бернардо
20
Забитцер
6
Демме
8
Кейта
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
4-5-1
1
Шволов
17
Кюблер
2
Сеюнджу
22
Игньевски
2
Кемпф
8
Франтц
31
Геде
23
Шустер
6
Абраши
19
Хаберер
7
Нидерлехнер
8
Кейта
31
Илсанкер
31
Илсанкер
8
Кейта
20
Забитцер
13
Кайзер
13
Кайзер
20
Забитцер
15
Поульсен
7
Бурк
7
Бурк
15
Поульсен
31
Геде
27
Хефлер
27
Хефлер
31
Геде
6
Абраши
15
Штенцель
15
Штенцель
6
Абраши
23
Шустер
18
Петерсен
18
Петерсен
23
Шустер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
12
Рафал Гикевич
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
22
Бенно Шмитц
ПЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Ред Булл Арена
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