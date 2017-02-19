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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сассуоло
Удинезе - Сассуоло: обзор матча 19 февраля 2017
Удинезе
19.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
7'
С. Фофана
70'
Г. Дефрель
79'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сассуоло
Желтая карточка
Р. Де Пауль
90'
+2
89'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
Д. Берарди
Замена
Ридер
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
84'
83'
Замена
С. Миссироли
️️️️
А. Матри
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Халлфредссон
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Берарди
70'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Данило
67'
66'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Дункан
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Сапата
60'
49'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
30'
20'
Желтая карточка
А. Аквилани
ГОЛ! 1:0!
С. Фофана
Пас отдал
Э. Агьеманг-Баду
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
4-3-3
1
Карнезис
33
Самир
5
Данило
27
Фелипе
30
Видмер
42
Фофана
20
Халлфредссон
7
Агьеманг-Баду
77
Теро
91
Сапата
7
Де Пауль
4-2-3-1
47
Консильи
13
Пелузо
15
Ачерби
15
Делл'Орко
23
Гаццола
20
Аквилани
32
Дункан
21
Политано
7
Пеллегрини
94
Берарди
21
Матри
20
Халлфредссон
24
Кумс
24
Кумс
20
Халлфредссон
7
Агьеманг-Баду
10
Ридер
10
Ридер
7
Агьеманг-Баду
91
Сапата
18
Перица
18
Перица
91
Сапата
94
Берарди
11
Риччи
11
Риччи
94
Берарди
21
Матри
6
Миссироли
6
Миссироли
21
Матри
32
Дункан
92
Дефрель
92
Дефрель
32
Дункан
Остались в запасе
Удинезе
Сассуоло
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
11
Эвандро
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Удинезе - Сассуоло
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Удинезе Арена
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