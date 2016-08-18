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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сассуоло - Црвена Звезда
Сассуоло - Црвена Звезда: обзор матча 18 августа 2016
Сассуоло
18.08.2016, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Црвена Звезда
17'
Д. Берарди
41'
М. Политано
69'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Црвена Звезда
Замена
Д. Пеголо
️️️️
Д. Пеголо
69'
ГОЛ! 3:0!
Г. Дефрель
69'
Желтая карточка
П. Каннаваро
52'
ГОЛ! 2:0!
М. Политано
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Берарди
17'
Начало матча
Статистика матча Сассуоло - Црвена Звезда
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
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