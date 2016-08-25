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Брондбю - Панатинаикос

25.08.2016, Четверг, 20:00 мск Брённбю, стадион Брондбю Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Брондбю - Панатинаикос
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 18 августа, четверг 21:00 Панатинаикос 3:0 Брондбю
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