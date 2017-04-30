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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 30 апреля 2017
Сельта
30.04.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 35 тур
0 : 3
Завершен
Атлетик
35'
Р. Гарсия
50'
Р. Гарсия
83'
М. Рико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
85'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Муньяин
83'
ГОЛ! 0:3!
М. Рико
Пас отдал
И. Леке
82'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Сене
️️️️
Х. Санчес
80'
78'
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Э. Юлсагер
70'
69'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Замена
П. Шейх
️️️️
Д. Васс
62'
Желтая карточка
А. Фонтас
61'
50'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гарсия
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
7
Беньят Эчебаррия
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Альварес
18
Лемос
21
Гомес
3
Фонтас
14
Ронкалья
21
Диас
10
Васс
17
Юлсагер
19
Санчес
10
Бонгонда
12
Бове
3-2-1-2-1
13
Кепа
12
Сан Хосе
5
Альварес
14
Ляпорт
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
10
Васс
24
Шейх
24
Шейх
10
Васс
17
Юлсагер
11
Гуидетти
11
Гуидетти
17
Юлсагер
19
Санчес
10
Сене
10
Сене
19
Санчес
14
Гарсия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Гарсия
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
10
Муньяин
20
Адурис
20
Адурис
10
Муньяин
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
25
Иван Вильяр
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сельта - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Балаидос
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