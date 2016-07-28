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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сочи - Текстильщик
Сочи - Текстильщик: обзор матча 28 июля 2016
Сочи
28.07.2016, четверг, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 2 тур
3 : 2
Завершен
Текстильщик
45'
М. Козлов
61'
М. Козлов
85'
А. Кулишев
70'
А. Алексеев
79'
М. Рытов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Текстильщик
Желтая карточка
Е. Генералов
90'
Замена
А. Апатин
️️️️
В. Комисов
90'
Замена
Д. Шишканов
️️️️
А. Почипов
90'
Желтая карточка
Е. Песегов
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Кулишев
85'
84'
Замена
Д. Белевитин
️️️️
А. Алексеев
83'
Желтая карточка
А. Чибиров
Замена
В. Филатов
️️️️
М. Коваленко
83'
79'
ГОЛ! 2:2!
М. Рытов
Желтая карточка
В. Комисов
75'
70'
ГОЛ! 2:1!
А. Алексеев
Замена
И. Алексеев
️️️️
М. Козлов
69'
Замена
А. Кулишев
️️️️
М. Рогов
67'
62'
Желтая карточка
А. Алексеев
62'
Замена
В. Диков
️️️️
С. Миронов
ГОЛ! 2:0!
М. Козлов
61'
59'
Замена
А. Щаницин
️️️️
Ю. Саркисов
59'
Замена
Е. Попов
️️️️
М. Сагиров
59'
Замена
И. Рыжаков
️️️️
П. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
М. Козлов
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
17
Виталий Комисов
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Александр Точилин
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
20
Евгений Дудиков
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
20
Павел Сергеев
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
9
Александр Алексеев
ЦФ
22
Юрий Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петров
Сочи
78
Денис Кавлинов
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Игорь Алексеев
ЦЗ
2
Дмитрий Шишканов
ЦЗ
27
Антон Апатин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Субботин
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
19
Евгений Попов
ЦП
34
Иван Рыжаков
ЦП
8
Виталий Диков
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
12
Дмитрий Белевитин
ЦФ
3-3-4
54
Генералов
15
Коваленко
5
Сериков
26
Луканченков
4
Бабенков
10
Козлов
77
Старков
31
Рогов
47
Почипов
7
Песегов
17
Комисов
4-4-2
1
Романов
4
Рытов
2
Чибиров
20
Дудиков
3
Костин
88
Миронов
20
Сергеев
15
Зимарев
11
Сагиров
22
Саркисов
9
Алексеев
31
Рогов
32
Кулишев
32
Кулишев
31
Рогов
10
Козлов
5
Алексеев
5
Алексеев
10
Козлов
47
Почипов
2
Шишканов
2
Шишканов
47
Почипов
17
Комисов
27
Апатин
27
Апатин
17
Комисов
15
Коваленко
21
Филатов
21
Филатов
15
Коваленко
22
Саркисов
13
Щаницин
13
Щаницин
22
Саркисов
11
Сагиров
19
Попов
19
Попов
11
Сагиров
20
Сергеев
34
Рыжаков
34
Рыжаков
20
Сергеев
88
Миронов
8
Диков
8
Диков
88
Миронов
9
Алексеев
12
Белевитин
12
Белевитин
9
Алексеев
Остались в запасе
Сочи
Текстильщик
78
Денис Кавлинов
ВР
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
2
Роман Путилин
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
Главный тренер
Сергей Петров
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
9
Александр Субботин
ЦФ
Остались в запасе
2
Роман Путилин
ЦЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Сергей Петров
Статистика матча Сочи - Текстильщик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
МСА Петровский
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