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Расписание матчей
Франция. Кубок
Дижон - Гренобль
Дижон - Гренобль: обзор матча 03 марта 2009
Дижон
03.03.2009, вторник, 21:30
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
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Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
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Франция. Лига 2, 12 тур
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1 : 0
06.11.2026
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Франция. Лига 2, 11 тур
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1 : 3
30.10.2026
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Дижон
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Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
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21.11.2026
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Франция. Лига 2, 11 тур
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Франция. Лига 2, 10 тур
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16.10.2026
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Франция. Лига 2, 8 тур
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Гренобль
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