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Фехервар - Чукарички

14.07.2016, Четверг, 21:30 мск Секешфехервар, стадион Состой Стадион Лига Европы, 2 раунд , первый матч Фехервар - Чукарички
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