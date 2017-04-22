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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Экселсиор
НЕК - Экселсиор: обзор матча 22 апреля 2017
НЕК
22.04.2017, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
0 : 1
Завершен
Экселсиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Экселсиор
77'
Замена
Л. Бруинс
️️️️
Н. Хасселбайнк
Желтая карточка
В. Голла
68'
21'
Желтая карточка
Й. де Вейс
Желтая карточка
Ж. Бикел
6'
Начало матча
Статистика матча НЕК - Экселсиор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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