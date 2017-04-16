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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Зволле
Гронинген - Зволле: обзор матча 16 апреля 2017
Гронинген
16.04.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
5 : 1
Завершен
Зволле
14'
Б. Линссен
19'
М. Махи
38'
Б. Линссен
53'
М. Махи
46'
Н. Брок-Мадсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Зволле
80'
Желтая карточка
Д. Холла
Желтая карточка
А. Серлот
73'
Замена
А. Серлот
️️️️
Б. Линссен
68'
ГОЛ! 4:1!
М. Махи
53'
46'
ГОЛ! 3:1!
Н. Брок-Мадсен
ГОЛ! 3:0!
Б. Линссен
38'
21'
Желтая карточка
У. Боуи
ГОЛ! 2:0!
М. Махи
19'
ГОЛ! 1:0!
Б. Линссен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Гронинген - Зволле
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Информация о матче
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Гронинген
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