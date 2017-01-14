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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АДО Ден Хааг
Херенвен - АДО Ден Хааг: обзор матча 14 января 2017
Херенвен
14.01.2017, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 18 тур
2 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
63'
Р. Гоочаннеиджад
64'
Р. Гоочаннеиджад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - АДО Ден Хааг
80'
Желтая карточка
Д. Баккер
Замена
М. Торсбю
️️️️
Ю. Намли
77'
76'
Замена
Р. Схакен
️️️️
Э. Дюплан
ГОЛ! 2:0!
Р. Гоочаннеиджад
64'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гоочаннеиджад
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Юнес Намли
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
АДО Ден Хааг
13
Эрнестас Шеткус
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Херенвен
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
28
Шей Фейси
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
2-1-1-1
1
Мюлдер
5
Бийкер
4
ван Акен
7
Намли
9
Зенели
16
Гоочаннеиджад
2-1-1
13
Шеткус
24
Эбуехи
25
Бегелсдейк
17
Баккер
21
Дюплан
7
Намли
2
Торсбю
2
Торсбю
7
Намли
21
Дюплан
20
Схакен
20
Схакен
21
Дюплан
Остались в запасе
Херенвен
АДО Ден Хааг
14
Мичел Влап
АП
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
28
Шей Фейси
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
14
Мичел Влап
АП
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
28
Шей Фейси
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Остались в запасе
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Херенвен - АДО Ден Хааг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
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