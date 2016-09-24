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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Херенвен
АДО Ден Хааг - Херенвен: обзор матча 24 сентября 2016
АДО Ден Хааг
24.09.2016, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
0 : 3
Завершен
Херенвен
26'
В. Канон (АГ)
79'
А. Зенели
88'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Херенвен
88'
ГОЛ! 0:3!
Х. Верман
84'
Замена
Х. Верман
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
Желтая карточка
Т. Бегелсдейк
83'
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Зенели
Желтая карточка
В. Канон
33'
26'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Канон
Замена
В. Канон
️️️️
А. Мейерс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Майк Хавенаар
ЦФ
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Херенвен
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Стейн Схаарс
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
Херенвен
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
2-1-3
25
Бегелсдейк
14
Мейерс
23
Бекер
21
Дюплан
9
Хавенаар
20
Схакен
4-1-1-1
1
Мюлдер
6
Марцо
4
ван Акен
6
Сент-Джуст
5
Бийкер
6
Схаарс
9
Зенели
16
Гоочаннеиджад
14
Мейерс
5
Канон
5
Канон
14
Мейерс
16
Гоочаннеиджад
9
Верман
9
Верман
16
Гоочаннеиджад
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Херенвен
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
14
Мичел Влап
АП
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Остались в запасе
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
22
Роберт Звинкелс
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
Остались в запасе
14
Мичел Влап
АП
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
10
Симон Терн
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Хенк Брюгге
Статистика матча АДО Ден Хааг - Херенвен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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