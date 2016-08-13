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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Гронинген
Экселсиор - Гронинген: обзор матча 13 августа 2016
Экселсиор
13.08.2016, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 2 тур
2 : 0
Завершен
Гронинген
2'
Ю. Маттей
90'
К. Вермелен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - Гронинген
ГОЛ! 2:0!
К. Вермелен
90'
68'
Замена
Д. Хусен
️️️️
Й. Дрост
Замена
С. Баджек
️️️️
Н. Хасселбайнк
65'
36'
Желтая карточка
Х. Хатебур
ГОЛ! 1:0!
Ю. Маттей
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
22
Том Муйтерс
ВР
28
Энрико Дрост
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
27
Стэнли Элберс
ЦФ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Йеспер Дрост
ЦП
7
Ярхинио Антониа
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Экселсиор
26
Майк Хэвкотт
ВР
14
Седрик Баджек
ЦФ
Гронинген
28
Абель Тамата
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
3-1-3
22
Муйтерс
28
Дрост
2
Маттей
5
Куйперс
23
Бруинс
18
Вермелен
27
Элберс
15
Хасселбайнк
3-2-1
22
Падт
6
Реийнен
23
Мадуро
33
Хатебур
11
Русняк
17
Дрост
7
Антониа
15
Хасселбайнк
14
Баджек
14
Баджек
15
Хасселбайнк
17
Дрост
9
Хусен
9
Хусен
17
Дрост
Остались в запасе
Экселсиор
Гронинген
26
Майк Хэвкотт
ВР
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
28
Абель Тамата
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
26
Майк Хэвкотт
ВР
Остались в запасе
28
Абель Тамата
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Экселсиор - Гронинген
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
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