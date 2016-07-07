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Будучность - Работнички

07.07.2016, Четверг, 20:00 мск Лига Европы, 1 раунд , ответный матч Будучность - Работнички
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1 раунд
первый матч		 28 июня, вторник 19:00 Работнички 1:1 Будучность
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