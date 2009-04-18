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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Халл Сити
Сандерленд - Халл Сити: обзор матча 18 апреля 2009
Сандерленд
18.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
45'
Д. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Халл Сити
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Сиссе
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
К. Фэган
Замена
С. Мальбранк
️️️️
К. Эдвардс
Замена
Н. Бармби
️️️️
Д. Боатенг
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Э. Рид
Замена
Б. Менди
️️️️
Джеованни
Замена
К. Фолан
️️️️
Д. Марни
Желтая карточка
Д. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
Д. Сиссе
Пас отдал
Д. Коллинс
Желтая карточка
К. Килбейн
Желтая карточка
М. Тернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
7
Карлос Эдвардс
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
3
Энди Доусон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
0
Джордж Боатенг
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
10
Джеованни
АП
39
Крейг Фэган
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Сандерленд
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Халл Сити
18
Ник Бармби
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
4-4-2
1
Гордон
4
Коллинс
35
Фердинанд
0
Дэвенпорт
27
Бардсли
11
Рид
7
Лидбиттер
10
Тайнио
7
Эдвардс
9
Джонс
12
Сиссе
3-2-2-1-2
13
Майхилл
6
Тернер
18
Риккеттс
19
Заятте
20
Килбейн
3
Доусон
0
Боатенг
25
Марни
10
Джеованни
9
Манушу
39
Фэган
11
Рид
15
Ричардсон
15
Ричардсон
11
Рид
7
Эдвардс
10
Мальбранк
10
Мальбранк
7
Эдвардс
12
Сиссе
9
Мерфи
9
Мерфи
12
Сиссе
0
Боатенг
18
Бармби
18
Бармби
0
Боатенг
10
Джеованни
3
Менди
3
Менди
10
Джеованни
25
Марни
21
Фолан
21
Фолан
25
Марни
Остались в запасе
Сандерленд
Халл Сити
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Главный тренер
Фил Браун
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Главный тренер
Фил Браун
Статистика матча Сандерленд - Халл Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
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0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Посещаемость:
42855 из 49000 зрителей (87%)
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