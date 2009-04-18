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Мидлсбро - Фулхэм
Мидлсбро - Фулхэм: обзор матча 18 апреля 2009
Мидлсбро
18.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Фулхэм
Замена
Д. Камара
️️️️
Э. Джонсон
Замена
А. Джонсон
️️️️
А. Алвеш
Желтая карточка
М. Кинг
Замена
З. Гера
️️️️
С. Дэйвис
Желтая карточка
П. Кончески
Желтая карточка
Т. Шанли
Желтая карточка
Э. МакМахон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
9
Марлон Кинг
ЦФ
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Мидлсбро
11
Адам Джонсон
ПП
Фулхэм
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
4-2-4
25
Джонс
31
Уитер
3
Тэйлор
6
Хут
29
МакМахон
19
Даунинг
4
Бэйтс
9
Шанли
14
Алиадьер
10
Алвеш
9
Кинг
4-4-2
32
Шварцер
44
Пэйнтсил
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
20
Этуху
13
Мерфи
2
Демпси
29
Дэйвис
17
Джонсон
25
Замора
10
Алвеш
11
Джонсон
11
Джонсон
10
Алвеш
29
Дэйвис
20
Гера
20
Гера
29
Дэйвис
17
Джонсон
15
Камара
15
Камара
17
Джонсон
Остались в запасе
Мидлсбро
Фулхэм
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Мидлсбро - Фулхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Риверсайд
Посещаемость:
30389 из 35050 зрителей (86%)
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